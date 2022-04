Démontage de la passerelle à Seraing: opérations terminées et circulation rétablie!

Vendredi, lorsque les opérations de démontage de la passerelle enjambant la Meuse ont été lancées, on n’osait pas trop s’avancer… Raison pour laquelle il a été annoncé que le trafic fluvial ainsi que sur les quais, de part et d’autre de la Meuse, serait rétabli dimanche en début de journée. Mais on savait que les opérations pouvaient aller plus vite et ce fut bel et bien le cas, même si elles ont dû être stoppées vendredi à cause du vent qui se levait…