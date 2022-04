Liaison E25-E40/A602: à quoi serviront les flèches lumineuses bientôt installées dans le tunnel de Cointe?

En plus des opérations d’entretien trimestriel qui seront effectuées, ces fermetures permettront de réaliser des interventions au niveau des sorties de secours pour améliorer la sécurité des usagers en cas d’incendie.

Les issues de secours se verront dotées d’une nouvelle signalisation dynamique plus visible, ainsi que de bandeaux verts. Ces derniers resteront allumés en permanence. Les flèches seront quant à elles activées en cas d’incendie uniquement pour mieux guider les usagers. Au total, 192 flèches seront placées (6 pour chacun des 32 issues).

De plus, chaque issue de secours se verra équipée d’un nouveau système de surpression permettant d’augmenter la pression dans celle-ci et, par conséquent, d’empêcher plus efficacement la fumée provenant d’un incendie d’y pénétrer.

Enfin, le remplacement des portes de secours entamé précédemment sera poursuivi.

Ces opérations ne sont pas en lien avec les travaux à réaliser suite aux inondations de juillet dernier.

Modifications des conditions de circulation

Afin de limiter l’impact sur le trafic, la liaison sera totalement coupée à la circulation de nuit, de 22h (fermeture progressive des accès dès 20h30) à 6h (réouverture progressive dès 5h).

Les fermetures porteront sur les deux sens de circulation, entre l’échangeur n°35"Avroy/Laveu" et l’échangeur n°39 "Chênée" les nuits:

-du dimanche 24 avril au lundi 25 avril

-du lundi 25 avril au mardi 26 avril

-du mardi 26 avril au mercredi 27 avril

-du mercredi 27 avril au jeudi 28 avril

-du jeudi 28 avril au vendredi 29 avril.

Les déviations habituelles seront mises en place via l’A604, avec les désormais célèbres itinéraires indiqués S1 et S20.