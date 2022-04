10 mois de prison avec sursis requis contre le médecin aux faux CST, poursuivi pour trois escroqueries

J’avais difficultés financières à rembourser les lois sociales.

Mouhamadou Diagne est poursuivi pour des faits de faux, usages de faux et escroqueries après avoir emprunté à plusieurs personnes des sommes de plusieurs milliers d’euros qu’il n’a jamais remboursées. Trois victimes avaient déposé plainte à son encontre.

"À l’époque où j’étais médecin à Mons, j’avais un ami qui achetait du matériel informatique", a expliqué le Dr Diagne."Il avait des pourcentages sur les Gsm et les ordinateurs, car il faisait partie de la société maire. Il m’avait approché à plusieurs reprises pour lui acheter du matériel, et on devait se partager le bénéfice. J’étais en société, j’avais accepté ce deal-là, car j’avais difficultés financières à rembourser les lois sociales. C’était une occasion pour avoir des sous. On a commencé le deal et j’ai donné à cette personne l’argent, puis celle-ci ne m’a plus donné de nouvelles. J’ai tenté de rembourser les montants empruntés. Mais quand j’ai voulu rembourser les personnes, j’avais une saisie sur mon compte pour les charges sociales."

Monsieur semble clairement addict aux jeux. Il a un gros souci, c’est une maladie. Je pense qu’il doit être suivi pour assurer son avenir.

Lors de l’audience, la substitut du procureur du roi de Liège, Nathalie Doyen, a requis une peine de dix mois de prison, assortie d’un sursis probatoire. "Monsieur n’est pas inconnu de la justice pour faits similaires", a-t-elle précisé. "Il y a de mon point de vue des manœuvres frauduleuses, le prévenu sachant depuis le départ qu’il ne rembourserait pas les victimes.Il va de dettes de jeux en dettes de jeux, et demande à sa famille, ses amis et ses collègues de l’aider à rembourser toutes ses dettes de jeux. C’est un cercle atroce."

Le ministère public a notamment précisé que le prévenu a un antécédent spécifique, avec une escroquerie, pour laquelle il a bénéficié de la suspension du prononcé de la condamnation. "Il semble clairement addict aux jeux. Il a un gros souci, c’est une maladie. Je pense qu’il doit être suivi pour assurer son avenir."

Fin novembre, Mouhamadou Diagne faisait la Une de l’actualité. Une plainte avec constitution de partie civile avait été déposée à son encontre auprès d’un juge d’instruction carolo par l’avocat de l’Aviq (l’Agence wallonne pour une Vie de Qualité). Et ce, après une enquête administrative qui avait mis en évidence une anomalie dans l’encodage des vaccinations par le même médecin à la fois dans le temps et les lieux. La personne concernée encodait "dans tous les coins de Wallonie", mais aussi en dehors. Contre 200 à 1.000 euros par patient, il aurait permis à 2.020 citoyens d’obtenir leur CST, sans jamais avoir été vaccinés. Après deux mois de détention préventive, le Dr Diagne avait été libéré. Il est désormais assigné à résidence, sous bracelet électronique.

La date d’un procès concernant les faux CST n’est, elle, pas encore connue.