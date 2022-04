Le PTB demande un débat au parlement wallon pour garantir l'emploi chez Liberty Steel

Le PTB demande qu'un débat d'actualité sur la situation de Liberty Steel soit organisé mercredi prochain au parlement wallon "afin d'obtenir des garanties sur l'emploi de la part du gouvernement régional". Le tribunal de l'entreprise de Liège a prononcé, hier/mercredi, la mise en liquidation de l'entreprise qui possède les deux lignes de galvanisation 4 et 5 de Flémalle ainsi que l'usine de fer-blanc et la décaperie de Tilleur. Un trio de liquidateurs a été désigné. Ils dresseront un état des lieux et chercheront des repreneurs alors que circulent des noms de certains grands opérateurs industriels.