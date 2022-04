Catastrophe pour la région liégeoise après qu’une péniche ait percuté une passerelle à St-Nicolas (vidéo)

"Une barge a percuté l’un des pilastres, mettant la stabilité de la passerelle en danger", nous explique la bourgmestre de Saint-Nicolas, Valérie Maes. "Il n’y a pas de risque réel d’effondrement, mais par mesure de précaution et de prévention, notamment en raison du vent, nous avons décidé de couper les quais à la circulation routière et piétonne.La circulation fluviale est également interdite."

En concertation avec les bourgmestres de Liège et de Seraing, la bourgmestre de Saint-Nicolas, Valérie Claes, a donc pris un arrêté de police interdisant l’accès à la N617 reliant Liège à Huy alors que son homologue de Seraing prenait un arrêté pour la rive droite, interdisant le passage sur la N90 reliant Mons à Liège.

Trois sociétés sont touchées par la coupure de gaz actuellement

la passerelle, qui s’étend depuis l’entreprise Liberty Steel et qui passe au-dessus de la voie publique du quai du Bac (N617) et de la Meuse, notamment, permet l’acheminement du gaz d’une rive à l’autre. "Trois sociétés sont touchées par la coupure de gaz actuellement", précise la bourgmestre de Saint-Nicolas.

"La société Liberty Steel a pris contact avec des sociétés qui sont diligentées pour démanteler cette passerelle.Ce jeudi soir, elles doivent rendre leur schéma opérationnel et leur modus operandi pour donner un planning d’intervention en vue de démanteler cette passerelle. En deuxième temps, il y a une réflexion sur le gaz, parce qu’il y a des conduites de gaz qui passent par ici. Le tout est de ramener un seul sens de circulation du gaz sur le côté de Tilleur.Là, il faudrait trois semaines pour rétablir la circulation du gaz en interne sur ce quai."

Sur la rive droite, en direction de Seraing, la circulation est déviée par la rue Ferdinand Nicolay et la rue de l’Acier. En direction de Ougrée, la circulation est déviée par la rue Jean Potier et Seraing bas. Sur la rive gauche, en direction de Tilleur, la circulation est déviée par la rue de la Barge et la rue Ernest Solvay. En direction de Sclessin, la circulation est déviée par la rue de la Digue et la rue des Martyrs.

©Thomas Longrie

Les communes de Liège, Seraing et Saint-Nicolas collaborent ensemble, avec leurs policiers, pour gérer la situation.

À l’heure actuelle, on ne sait pas encore quand les deux nationales pourraient être rouvertes à la circulation.