Trois chasses aux œufs à Ans et Alleur, ce week-end de Pâques

"Il s’agit de la réactivation de l’esprit solidaire, les relations de bon voisinage et la convivialité entre voisins", se réjouit Patrice Lempereur. "Les activités de ce week-end plairont assurément à toutes et tous. Les chasses aux œufs se dérouleront pour le bonheur des petits."

Cité sociales à Alleur et Ans

Entre dégustation de chocolat (presque) à volonté, chasse aux œufs que les cloches de Pâques ont déposé, la magie de Pâques se diffusera dans les cités sociales.

Le programme est établi comme suit: le samedi 16 avril, à 15h30, à la cité Al’Trappe à Alleur et le dimanche 17 avril, à 15h30, dans les cités Champs d’Aviation et Henri Lonay à Ans, annonce Patrice Lempereur.

A Ans Coteaux aussi

Le retour de la Grande Chasse aux Cocognes des Coteaux d’Ans, dans le parc des Coteaux est aussi reprogrammée en 2022. L’entrée se fera par la rue des Trois Rois uniquement.

"Elle sera organisée le lundi 18 avril à 15h30, précises. La générosité des cloches sera d’ores et déjà à souligner. 3000 œufs en chocolat sont prévus, 1000 œufs durs, soit plus de 100 Kg de plaisir et de gourmandises, et ce, pour la plus grande joie des enfants" souligne encore le président.

A noter que ces animations sont gratuites et qu’il ne faut pas s’inscrire.