Le tribunal de l’entreprise de Liège met Liberty Steel en liquidation

Le tribunal de l’entreprise de Liège a prononcé, mercredi en fin de matinée, la mise en liquidation de Liberty Steel, qui possède les deux lignes de galvanisation 4 et 5 de Flémalle ainsi que l’usine de fer-blanc et la décaperie de Tilleur, confirme la CSC Metea. Le syndicat s’est montré satisfait de la décision. Le tribunal a ainsi désigné un trio de liquidateurs qui aura pour rôle de dresser un état des lieux et de chercher des repreneurs. Les noms de certains grands opérateurs industriels circuleraient déjà. « Pour nous, c’est une bonne chose, c’est ce qu’on souhaitait au vu de la situation qui s’est dégradée au jour le jour, cela permettra de stabiliser au moins temporairement toute cette situation », explique Jordan Atanasov, pour la CSC Météa.