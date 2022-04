La mise en garde de la maman de Luca, le TikTokeur tué à Liège par son ex-beau-père: «Je ne voudrais pas qu’on vous vole de l’argent»

Vous avez été notre force et vous l’êtes toujours, parce qu’on n’a pas toujours des moments faciles sans Luca.

"Ne vous choquez pas! On utilise le compte TikTok de Luca, Rania et moi, car on tenait, un peu plus de deux mois après son décès, à faire passer un petit message pour vous dire combien vous avez été importants pour nous. Nous voulions vraiment que vous sachiez que nous vous aimons. Vous avez été notre force et vous l’êtes toujours, parce qu’on n’a pas toujours des moments faciles sans Luca", explique Madeleine, sa maman, dans cette vidéo.

On m’a parlé d’une diffusion de cagnotte sur Facebook, dont je ne suis pas au courant.

"Je voulais vous remercier pour la cagnotte qui avait été faite. Vous m’avez beaucoup aidée. Maintenant, on m’a parlé d’une diffusion de cagnotte sur Facebook, dont je ne suis pas au courant. (...) On préfère qu’on nous le dise. (...) S’il y a des cagnottes, on n’est pas au courant.

La pierre tombale de mon fils est presque en finition.

"Des gens profitent du nom de mon fils qui n’est plus là et ça fait mal. J’ai l’impression qu’il ne repose pas en paix.On profite encore de son nom peut-être à des buts lucratifs. Or, je n’ai rien demandé. La pierre tombale de mon fils est presque en finition. Je ne voudrais pas qu’on vous vole de l’argent. (...)"

"Je voudrais m’adresser aux personnes malsaines s’il y en a d’arrêter d’utiliser le nom de mon fils pour des buts bien précis, parce que pour une maman, une fiancée, ça fait mal. Parce qu’il n’est plus là aujourd’hui et qu’on doit le respecter quand même."

Star de TikTok, le Liégeois était suivi par plus de 1,6 million de personnes - Luca est mort en tentant d’empêcher sa maman de se faire étrangler par son ex-beau-père. Fan de breakdance, "Luca Itvai" comptabilisait près de 36 millions de likes sur ce réseau social.