Les emprises du chantier de démontage des îlots sont situées au centre du carrefour formé par la place du Général Leman et l’avenue Émile Digneffe. Tram'Ardent indique que ces opérations n'auront pas d’impact sur la circulation automobile.

Concernant le démontage du mobilier urbain, on rappelle que la première zone de chantier reste située sur les trottoirs, au coin de la place du Général Leman et de la rue du Vieux Mayeur. La seconde emprise est localisée au coin de la place du Général Leman et la rue Varin. La troisième se trouve à l’angle de la rue Varin et la rue Auguste Buisseret. Afin de maintenir la circulation automobile, le démontage du mobilier de Leman/Vieux Mayeur et Leman/Varin s’exécute consécutivement. Ce qui entraîne la suppression temporaire de places de stationnement.

Pour suivre l'évolution du chantier du tram: www.letram.be ou à l’Espace Tram (rue Cathédrale).

A noter que les planifications de travaux peuvent évoluer selon les conditions météorologiques.