Liège: Le frère de Lotfi Aoumeur acquitté en appel!

Il a été condamné par défaut à 15 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Liège. En février 2015, il avait notamment proféré des menaces d’attentats contre la Belgique et la France. Le frère du Verviétois, un jeune homme âgé de 26 ans, a provoqué les plus vives craintes des autorités parce qu’il était soupçonné d’avoir également épousé des thèses islamistes. Il était le seul membre de la famille à continuer à correspondre avec Lotfi Aoumeur alors que celui-ci était parti combattre en Syrie. Il a créé un compte Facebook pour le compte de son frère pour rencontrer des jeunes femmes également radicalisées qui deviendraient des futures mères de djihadistes. Il avait expliqué que dès la création du compte, son frère avait directement changé le mot de passe et qu’il n’avait plus eu la main sur le compte. "Je n’ai pas remarqué qu’il s’était radicalisé”, avait déclaré le frère de Lotfi Aoumeur.

En 2013, les deux frères se sont rendus en Turquie et Lotfi Aoumeur avait déjà voulu se rendre en Syrie. Son frère l’en avait dissuadé. ”Des gens d’une association humanitaire nous ont conduits à la frontière. Mon frère voulait rester pour aider. Mais je l’ai convaincu de rentrer. Malheureusement, cela n’a pas changé sa mentalité et son désir de vouloir aller en Syrie. Un peuple qui se fait massacrer par son dirigeant, cela mobilise et interpelle les gens.” La cour a estimé qu’il n’existait pas dans le dossier d’éléments démontrant que ce jeune homme avait également partagé les thèses d’un groupe terroriste.