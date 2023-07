Des chevaux et des ailes

Venus de toute l'Europe pour décoller de Liège, ces chevaux, dont la valeur se juge en millions d'euros, voyagent dans des box spécialement conçus et sont accompagnés par un personnel qui est aux petits soins pendant les dix heures de vol. Alors que les derniers départs et les premiers retours ont eu lieu mercredi soir, l'opération s'est déroulée sans accroc. Confirmant le statut de spécialiste de transport de chevaux que défend le Liège Airport et que sa désignation comme unique point de départ de tous les chevaux européens pour ces Jeux Equestres renforce encore.