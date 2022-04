«Éradiquer la drogue en prison est impossible»: le constat d’un gardien face à la future augmentation de contrôles anti-stup

Alors qu’un détenu sur trois reconnaît en prendre dans les prisons belges, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), a assisté ce mardi matin à une opération anti-drogue menée dans les cellules de la prison de Gand.Après avoir assisté au travail d’un maître-chien de la police fédérale, il a annoncé le renforcement de contrôles de ce type au sein des établissements pénitentiaires. Le ministre promet également des moyens supplémentaires dans le traitement de la toxicomanie en milieu carcéral.

Une multitude de possibilités pour y faire entrer de la drogue

Le personnel pénitentiaire d’une prison wallonne voit cette avancée d’un bon œil. Même si "éradiquer complètement la drogue en prison est impossible", estime ce gardien.Surtout que lorsqu’on aborde la question du trafic de drogues dans les établissements pénitentiaires, les surveillants se disent impuissants devant l’ampleur du phénomène.Une situation qui n’est pas neuve et qu’ils dénoncent depuis toujours.

Selon notre interlocuteur, les prisons sont, dans certains cas encore, considérées comme des passoires.Avec une multitude de possibilités pour y faire entrer de la drogue.

"Le trafic de stupéfiants se fait individuellement ou de manière organisée", précise ce gardien. "Dans les centres de détention, tels que les maisons d’arrêt, où il y a un important passage de détenus en un court laps de temps, le trafic individuel de stupéfiants est plus fréquent. Dans les établissements pénitentiaires où le passage est plus réduit et les peines de plus longue durée, ce sont principalement des réseaux pyramidaux qui font le trafic de stupéfiants."

Sans surprise, "des proches du détenu utilisent la visite pour faire entrer des substances illégalement, notamment via les embrassades, l’intérieur des colis apportés par le visiteur, etc." Sans compter que certains n’hésitent pas à avaler ou à dissimuler dans des endroits intimes certaines substances.

La drogue livrée en prison par drone interceptée par les matons

Certaines prisons situées en ville ont des abords vulnérables et des paquets sont lancés au-dessus des murs d’enceinte pour atterrir dans les préaux. Certains détenus ont ainsi déjà utilisé des drones, surtout en période du coronavirus où les visites étaient suspendues, obligeant les établissements pénitentiaires à installer des filets pour empêcher toute intrusion. En mai 2020, un drone avait d’ailleurs été intercepté par le personnel pénitentiaire au niveau du préau de la prison de Forest.

Pas mal de drogues rentrent, hélas, par l’intermédiaire des gardiens.

Si notre interlocuteur précise que des contrôles sont organisés, il ajoute que "pas mal de drogues rentrent, hélas, par l’intermédiaire des gardiens". Lui n’y a jamais pris part, mais il reconnaît, comme certains de ses collègues, fermer les yeux sur la consommation de cannabis uniquement.

Investir davantage dans le traitement de la toxicomanie en milieu carcéral comme l’a annoncé ce mardi le ministre de la Justice, ce gardien de prison y est favorable. "Il y a pourtant beaucoup de choses qui sont entreprises, mais c’est encore insuffisant, parce que la tentation est forte de consommer en prison. Ne fût-ce que pour se relaxer, pour oublier qu’on se trouve enfermé", souligne encore ce gardien de prison. "Retomber dans ses travers est si vite arrivé que certains rechutent rapidement une fois dehors, alors qu’ils ont pourtant bénéficié d’un programme de substitution aux stupéfiants."

Un médecin de la prison peut prescrire un traitement de substitution à la méthadone ou au Subutex®, et ce afin d’aider les héroïnomanes à décrocher progressivement. Ces médicaments réduisent les phénomènes liés à la désaccoutumance et la propension à consommer de la drogue.