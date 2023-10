Une fois sur place et par mesure de sécurité, les Soldats du feu ont fait évacuer les personnes qui habitaient aux 1er et 2e étages de l’immeuble concerné. Tout s’est déroulé dans le calme et personne n’a heureusement été blessé.

Les dégâts au rez-de-chaussée sont, par contre, importants. La cause du sinistre, à l’heure d’écrire ces lignes, est encore inconnue.