L’entreprise qui compte plus de 500 collaborateurs est en pleine croissance, elle réalise un chiffre d’affaires de 1,6 milliard annuel. Elle fut fondée en 1970 à Verviers et était jusqu’à ce jeudi basée à Petit-Rechain, dans le zoning.

Le nouveau complexe s’étire sur 27 000 m2 et les travaux n’ont débuté que l’an dernier. Le nouveau hub a coûté près de 30 millions d’euros, il permet de doubler la surface de stockage (20 000 palettes), pour des articles répartis dans pas moins de 108 camions. 1 600 panneaux photovoltaïques y ont été installés.

Trendy Foods est un grossiste spécialisé dans la distribution de produits alimentaires et non alimentaires (15 000 références). Elle compte 8 000 clients actifs et plus de 900 livraisons quotidiennes. Francis Plunus en assure la direction générale depuis 1997.