Une journée d’initiation aux arts du cirque à Herstal

Qui n’a jamais été émerveillé par une soirée sous un chapiteau, avec des trapézistes, des clowns et des jongleurs ? Équilibre, jonglage, contorsionnisme, venez vous essayer à l’art du cirque, gratuitement, le 8 juillet à Herstal. Dès 10 heures, de nombreux artistes et formateurs de l’ASBL Cirque et arts en liberté animeront des démonstrations de cirque et d’arts en tout genre, à l'espace Marexhe. Par groupe de maximum 12 personnes, venez vous essayer, durant 30 minutes, à toutes sortes d’activités artistiques et originales.