Des artisans de la “Cie Oui, Mais !”, qui combinent les arts de la scène à la création plastique, se préparent à graver en long et en large, en haut et en bas, en invitant, ensuite, le public à s’initier à l’art de la gravure faite d’encre, de papier et de cordelette.

Tout au long de l’après-midi, l’École de cirque, Polichinelle, proposera des démonstrations et des initiations d’arts du cirque, tandis que des animations sonores et lumineuses illumineront le parc.

Le tout sera baigné dans une ambiance musicale orchestrée par la fanfare “Funky Bodding”. Toutes les infos et le programme complet de l’événement sont à retrouver sur le site officiel du Centre culturel.

L’inscription est gratuite pour les moins de six ans et se fait via téléphone au 04 264 48 15 ou par mail à l’adresse info@ccherstal.be.