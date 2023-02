La Ville de Herstal célèbre ses citoyens d’honneur

”Une cérémonie de citoyen d’honneur est un moment pour célébrer ceux qui ont donné sans réserve de leur temps, de leur énergie et de leur talent pour enrichir la vie de leur ville, et pour les remercier pour leur dévouement envers le bien commun. Au nom du Collège, je tiens à féliciter l’ensemble des lauréats et je les remercie pour tous ce qu’ils ont fait et continuent de faire pour Herstal”, se réjouit Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f. de Herstal.

”Les habitantes et habitants que nous avons mis à l’honneur ce soir montrent qu’il existe de nombreux talents à Herstal. Quand on est Herstalien, il ne faut pas avoir peur de montrer sa fierté pour sa ville et pour ce qu’elle représente. Ce moment symbolique sert aussi à inspirer notre population, et surtout nos jeunes, pour leur dire qu’ici aussi, tout est possible”, déclare Frédéric Daerden, bourgmestre en titre de la Ville de Herstal.

Deux citoyens d’honneur

Au total, ce sont cinq citoyens qui ont été célébrés. Deux citoyens ont reçu le titre officiel de citoyen d’honneur. Il s’agit de Daniel Leclerre, premier belge à atteindre le grade de 7e dan de l’Aïkikai de Tokyo. Il a formé près de 200 ceintures noires au sein de son dojo Herstalien et a participé au rayonnement de la Ville de Herstal à travers le monde, mais aussi à la diffusion des valeurs de sagesse, de respect et de loyauté. Enfin, le deuxième titre a été décerné à titre posthume à Monsieur Joseph Dreesen, pour ses actes de bravoure comme résistant durant la seconde guerre mondiale. Il demeure un exemple pour les jeunes générations et le travail de mémoire.

Enfin, trois habitants ont reçu le titre de Lauréat du Travail décerné par l’Institut Royal des Elites du Travail pour leur excellence professionnelle dans leurs domaines respectifs de Coiffure-Esthétique et Bien-être, Pharmaciens et Assistants pharmaceutico-techniques, et Transports en commun urbains et régionaux. Il s’agit, respectivement de Madame Filomena Battaglia, Madame Nicole Laurent et Monsieur Gérard Zégels.

Les autorités de la Ville de Herstal félicitent ces citoyens Herstaliens “pour leur contribution remarquable à la société” et expriment leur reconnaissance “pour leur dévouement envers la ville et ses habitants”.