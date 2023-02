Avenue de l’Europe à Herstal: installation de 6 rampes d’accès PMR

Les six immeubles de l’avenue de l’Europe appartenant à la Société Régionale du Logement de Herstal (SRL) sont désormais équipés de rampes métalliques accessibles aux personnes à mobilité réduite. Celles-ci remplacent les anciennes rampes en béton, “trop raides et abîmées par le temps. Elles ne pouvaient plus garantir un accès aisé aux logements et n’étaient plus aux normes”, explique la Ville de Herstal.