Venant de Herstal, la liaison sera accessible à partir du rond-point du 12ème de Ligne. L’accès se trouve être la première chaussée accessible à droite. Cet accès traverse l’ancien parking "Chera". La voirie mènera à un nouveau rond-point, qui permet de dispatcher la circulation à la fois vers le pont de Wandre et vers Basse-Campagne.

Cette nouvelle liaison aura deux conséquences positives sur la mobilité:

Le pont de Wandre sera à nouveau accessible sans devoir passer par le carrefour avec la rue du Crucifix;

La liaison avec Basse-Campagne sera rétablie comme auparavant, en ce inclus la possibilité d’emprunter l’entrée d’autoroute 35 sur la E40, en direction de Verviers et Aachen ainsi que l’échangeur de Cheratte vers la E25.

La partie de liaison ouverte étant toujours en travaux, la vitesse y sera limitée et la signalisation "debout"provisoire. "Nous incitons les automobilistes à la plus grande prudence", commente la Ville de Herstal.

Enfin, en venant d’Oupeye vers Herstal, la liaison sera également ouverte et accessible en tournant à gauche après le pont autoroutier de la rue Basse-Campagne. La liaison amènera à la fois vers Intradel, comme auparavant, mais aussi vers le rond-point du 12ème de Ligne. Cette partie étant encore en travaux, la vitesse y sera également limitée et la plus grande prudence sera de mise.