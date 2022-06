Camion en feu à Vottem ce mercredi 1er juin 2022: l’E40 fermée (vidéo)

C’est un camion qui est sur le flanc et en feu.

La chaussée est fermée à hauteur de l’échangeur de Battice (E42/A27).

Les files sont importantes, il est demandé d’éviter les lieux.

Les véhicules légers doivent emprunter la A27 vers Prum - Emprunter la sortie 7 "Theux", la N657 vers le centre de Theux, la N62 vers Sprimont, la N30 et ensuite l’accès 43 ‘Beaufays’ de la A26/E25 direction Liège.!! Itinéraire interdit aux plus de 7,5 T

Pour les + de 7,5 T, la sortie 7 est interdite. Ils doivent sortir à la sortie 8 "Spa" et suivre les indications de la police présente sur l’itinéraire de déviation.

"Pour les usagers venant de Maastricht via l’E25, il y a lieu de privilégier l’autoroute E314 (au nord de Maastricht) et l’E313 via l’échangeur de Lummen et redescendre vers Liège. Pour les usagers venant d’Aix, privilégier l’A76 (au nord d’Aix), l’A79 vers Maastricht, l’E314 et l’E313 via l’échangeur de Lummen et redescendre vers Liège", précise-t-on encore sur Inforoutes.