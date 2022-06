C’est un camion qui est sur le flanc et en feu.

La chaussée a été fermée à hauteur de la sortie 34 "Hauts-Sarts".

Les files sont importantes, il est demandé d’éviter les lieux.

"Pour les usagers venant de Maastricht via l’E25, il y a lieu de privilégier l’autoroute E314 (au nord de Maastricht) et l’E313 via l’échangeur de Lummen et redescendre vers Liège. Pour les usagers venant d’Aix, privilégier l’A76 (au nord d’Aix), l’A79 vers Maastricht, l’E314 et l’E313 via l’échangeur de Lummen et redescendre vers Liège", précise-t-on sur Inforoutes.