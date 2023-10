Grâce-Hollogne : Il tire vers son ex et la voisine

L’intéressé a vécu une relation assez tumultueuse entre 2020 et avril 2021. La dame a mis fin à leur relation, décision qu’il n’accepte pas. David s’est montré particulièrement harcelant depuis le mois de mai 2021. Son ancienne compagne a déposé plusieurs plaintes pour harcèlement. David a fini par être arrêté et son affaire a été mise à l’instruction. Il a toutefois bénéficié d’une libération et des conditions probatoires lui ont été imposées. Une des conditions était de ne plus importuner son ancienne compagne jusqu’au 1er mars… Il a rapidement recommencé ses comportements harcelants. Durant la nuit du 3 au 4 mars 2022, il a bu de l’alcool pendant une partie de la nuit.

Intention homicide et préméditation

Vers 7 heures, il s’est rendu chez la dame muni d’une arme à feu. La dame a directement fermé son garage pour se protéger. Il a tiré à treize reprises, en sa direction en lui disant qu’ils allaient mourir tous les deux. Un voisin est intervenu pour venir en aide à l’habitante des lieux. “Si tu ne pars pas, j’appelle la police”, lui a crié le voisin. David lui a répondu qu’il s’en allait. Soudain, l’homme s’est retrouvé en face du voisin et le visait de son arme, vers le torse. Il a tiré en direction de l’homme qui s’est caché derrière son véhicule. David a tiré à travers le véhicule. Le voisin a été blessé au mollet droit et aux deux pieds. Il a été touché à trois reprises. David a pris la fuite à bord de son véhicule.

Il a été pris en chasse par la police de la zone Grâce-Hollogne/Awans. Il a été arrêté alors qu’il se trouvait sur l’autoroute à Horion-Hozémont. “Je regrette toute cette affaire”, a indiqué le prévenu lors de son premier passage devant la cour. “Je n’ai jamais été quelqu’un de violent. Mon but ce n’était pas de blesser quelqu’un. J’étais sous alcool et sous médicaments. Je regrette tous les jours.” Il avait aussi volé le téléphone de la dame. “Je lui ai pris son téléphone et je lui ai dit de le débloquer. Elle a démarré, j’avais son téléphone en main. Si je gardais son téléphone, je ne savais plus lui sonner. Elle l’a récupéré une heure plus tard.” La cour a estimé tant la préméditation que l’intention homicide établies.