Bierset : une rave party qui dérange

Les commentaires allaient bon train ce week-end sur les réseaux, entre riverains de l’aéroport de Bierset. Une nouvelle fois en effet, une fête improvisée s’est invitée à quelques pas du village de Bierset… bien mal logé ces dernières années. Outre les nuisances liées à l’aéroport dénoncées par une importante partie de la population liégeoise, des centaines (milliers parfois) de fêtards ont pris pour habitude de se rassembler dans ces hangars vides. Dans la nuit de samedi à dimanche, ils étaient 2.000 à avoir fait le déplacement.

Du côté des autorités communales et de la police ? On explique avoir été prévenu mais, par manque d’effectif, toute intervention était proscrite. L’arme de la négociation a donc été privilégiée et les fêtards avaient promis de quitter les lieux ce dimanche. Ce fut le cas peu avant 15 h... À noter que le site a été intégralement nettoyé par les derniers fêtards présents.

De son côté, la Sowaer, propriétaire du site, on a promis de sécuriser les lieux pour qu’à l’avenir ce type de rassemblement n’ait plus lieu. Le hangar dans lequel la fête a été organisée est d’ailleurs voué à être démoli pour accueillir une nouvelle zone d’activité économique.