Grâce-Hollogne : Il harcèle et menace gravement les femmes

Ainsi, il n’hésite pas à adopter des comportements complètement déplacés et à menacer de la plus abjecte des manières les femmes qu’il a côtoyées. Entre 2019 et 2021, il n’a eu de cesse que de menacer, harceler et insulter. Il a envoyé une multitude de messages les plus odieux. Il a notamment écrit à une de celles-ci qu’il allait “presser la détente” après d’être introduit chez elle à 3 heures du matin, qu’il allait lui “fermer les yeux pour de bon”, ou encore violer son “cadavre encore tiède…” Il a aussi menacé cette dame à l’aide d’un couteau.

Le 25 février 2020, alors qu’une de ses ex se trouvait en voiture avec son nouveau compagnon, il l’a suivie. La dame s’est rendue au commissariat de police de Seraing où elle a fini par s’arrêter. Mattia a alors porté des coups de poing contre la vitre passager où se trouvait le nouveau compagnon…

Le 2 octobre 2020, alors qu’il se trouvait à Seraing, il a été mis en présence d’une autre ex. Il l’a saisie et lui a posé un couteau sur la gorge… Il poursuivait cette dame en se rendant dans la salle de sport qu’elle fréquentait. Il a menacé celle-ci de la “violer” avec la lame ou encore de la “b… avec une batte à clous.”

Avec une troisième dame, en avril 2021, il n’a pas fallu plus d’un mois de relation pour voir le vrai visage de l’intéressé refaire surface… C’est après cette courte période de lune de miel qu’il a déjà commencé à proférer des menaces les plus horribles et l’insulter. Elle s’est sentie menacée également physiquement. Elle a aussi été menacée d’un couteau. Lors de sa comparution devant le tribunal, Mattia a demandé à bénéficier d’une peine de probation autonome. Le tribunal a estimé que cette mesure était totalement inadéquate étant donné la gravité et la répétition des faits.