La piscine de Grâce-Hollogne enfin rouverte en septembre prochain ?

Une fois la piscine inaccessible, on ne s’attendait pas à une fermeture si longue… Mais le dossier a connu moult difficultés et non des moindres puisqu’il a fallu relancer l’appel d’offres faute d’entreprises candidates… Ce qui a allongé les délais… Mais cette fois, on y est, “tant pour la partie architecture, comme l’ouverture de baie au niveau de portes ou la réparation de murs, que pour la partie technique concernant le système de filtration. Non seulement on va remplacer le système existant mais on va également mettre en place ce qu’il y a de plus actualisé en la matière”, précise l’échevin, ravi d’annoncer que les travaux ont, enfin, démarré.

À côté du remplacement du liner et du système de filtration, quelques autres interventions sont prévues de manière à donner un coup de neuf aux installations. “Il y aura un nouveau marquoir, un nouveau tremplin, les escaliers d’accès à la piscine seront remplacés, de nouveaux monnayeurs seront installés… Si l’objectif est de rendre l’outil fonctionnel pour les écoles, les citoyens et les clubs, il est également prévu d’assurer une gestion des entrées, via un système de comptage, afin d’éviter les problèmes de surpopulation que l’on a connus au niveau du moyen bassin. Car une surpopulation peut avoir des répercussions sur le réseau… Et vu qu’on ne peut pas l’agrandir, il faut donc agir sur l’accès”, relève Salvatore Falcone.

Réengager du personnel

Ce dernier ajoute qu’il n’est pas prévu, du moins pas à ce stade, d’augmenter les tarifs d’accès à la piscine afin qu’elle reste accessible au plus grand nombre.

”Avec ces travaux, de l’ordre de 1,2 à 1,3 million d' € sur fonds propres, on va ainsi prolonger la piscine de 10 à 15 ans. Mais afin d’éviter que les mêmes difficultés ne se reproduisent, il faudra, dans les 12 ans à venir, se positionner sur le devenir d’une telle infrastructure qui, on le sait, coûte énormément. Une réflexion a d’ailleurs été initiée en termes d’améliorations énergétiques et d’entretien des installations de manière à ce que cela soit réalisé par une entreprise spécialisée et ainsi éviter des fermetures régulières”, poursuit l’échevin, qui a bon espoir de voir la piscine rouvrir en septembre prochain…

Pas avant, quasi à coup sûr, sachant qu’il faut également procéder au réengagement de personnel pour assurer le fonctionnement de la piscine. En effet, de l’eau ayant coulé sous les ponts depuis lors, l’ensemble du personnel en place à l’époque ne réintégrera pas les lieux.