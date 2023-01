Grâce-Hollogne : pas de tennis à la plaine Samson !

Si cette nouvelle peut en réjouir certains, elle n’est pas de nature à plaire du côté du Royal Tennis Club de Grâce, actif dans la commune depuis plus de 50 ans, et dont les installations sont établies sur la place du Pérou. Des installations vieillissantes et plus vraiment adaptées à la pratique du sport… et qui l’étaient déjà lorsque le conseil communal de Grâce-Hollogne, en 2018, a approuvé, à l’unanimité, un projet de création de nouvelles installations… À l’étroit, aussi, sur la place du Pérou, le club utilise également le hall Wathelet, occupant ainsi des plages horaires au détriment d’autres clubs et sports…

Reconstruction et agrandissement ?

Une somme de 1 750 000 € a néanmoins été maintenue au budget 2023. Cela correspond à la part communale estimée sur l’investissement initial. Le projet ne sera donc pas mis en œuvre tel que prévu à l’origine à la plaine Samson (salle, trois terrains couverts, six terrains extérieurs, deux de paddle et parking) mais le collège communal a bien conscience qu’il n’est plus possible pour le club de continuer à évoluer dans de telles conditions. Il s’agirait donc de constituer un nouveau dossier, partant du principe que les installations actuelles seraient démontées pour en créer de nouvelles sur la place du Pérou, voire, si possible, augmenter le nombre de terrains comme le réclame le club.