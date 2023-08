Fléron recherche ses nouveaux artistes “d’ici et d’ailleurs”

La scène ouverte sera accessible uniquement sur inscription au préalable à l’adresse mail culture@fleron.be. Une candidature doit comporter le nom (et instrument) de chaque membre du groupe ou musicien, le style musical, si ce sont des compositions ou reprises, un lien web permettant de se faire une idée de ce que l’artiste propose, et un bref détail technique du plan de scène habituel.

Open Stage, le 22 septembre 2023. ©DR

Ne tardez pas à vous inscrire, la soirée sera limitée à cinq groupes, qui se produiront maximum 20 minutes chacun. Les artistes s’inscrivant pour la première fois auront la priorité sur les autres artistes participants. Une sonorisation est prévue. Chaque artiste doit venir avec son instrument, son câble d’instrument et son boîtier DI si nécessaire. Un piano électronique et une batterie électronique seront pré-installés sur scène et pourront être utilisés par les artistes. Ces derniers recevront deux tickets boissons par personne active sur scène.

Artistes d’ici et d’ailleurs

Un peu plus d’un mois plus tard, c’est l’exposition Artistes d’ici et d’ailleurs qui fera son grand retour à Fléron. Organisée par le service Culture de la commune et par le centre sportif local, cette exposition, qui se tiendra du 3 au 5 novembre prochains a besoin d’exposants. Artistes professionnels ou amateurs, de toutes les disciplines et de tous les horizons sont invités à poser leur candidature pour le 22 septembre au plus tard.

Il est possible de réserver une cimaise de trois mètres de long sur deux mètres de haut au prix de 60 euros. Il est possible de commander jusqu’à trois cimaises maximum.

L’entrée pour le public sera vendue au prix de 5 euros et se fera à l’Espace Sport, avenue de l’Espace Sport.