La Ville de Fléron veut sanctuariser plusieurs dizaines d’hectares d’espaces verts

Une décision qui sera réévaluée en janvier 2025 par la commune, qui souhaite “lutter contre la grosse pression immobilière sur son territoire”, et qui s’accorde sur l’importance de cette délibération, qui est la première du genre en Wallonie.

Thierry Ancion, bourgmestre de Fléron. ©TONNEAU

Cependant, un tel choix ne dissuade pas les nombreux promoteurs, qui continuent, “et avec droit”, de déposer des demandes de permis. La commune “est obligée de suivre la procédure d’affichage et de refus de l’octroi du permis”, indique Thierry Ancion, bourgmestre de Fléron. “Mais ils sont prévenus, s’ils souhaitent construire plus de 10 logements en dehors de l’hypercentre, c’est 'non' d’emblée”, ajoute-t-il.

Un “non” qui ne rebute toujours pas les promoteurs, qui, malgré le refus des autorités communales, comptent sur leur recours au Gouvernement wallon ou, plus tard, au Conseil d’État, pour pouvoir faire aboutir leurs plans de construction. Un risque à prendre pour la commune qui, si le Conseil d’État délivre le permis, empêche celle-ci d’imposer des charges d’urbanisme.

”Dans certains cas, notamment pour la construction des 173 appartements par Matexi, on délivre le permis à condition que le promoteur finance une partie des aménagements publics”, explique le bourgmestre. “On demande de l’argent au privé pour l’injecter dans le public, détaille-t-il, “mais si ça va jusqu’au Conseil d’État, il y a de nouvelles constructions et, en plus de ça, on n’a pas notre mot à dire. En gros, on perd deux fois”.

Plan 3D du projet Matexi à Fléron. ©DR

Un pas de plus vers la sauvegarde de la périphérie

Pour s’assurer de la sauvegarde de la périphérie et de ses espaces verts, la commune a également décidé, sur demande d’un promoteur, de participer à l’élaboration d’un Schéma d’Orientation Local (SOL) concernant la zone des Grimonprés. Une zone de 46 hectares qui, après étude, n’abritera que 9 hectares de zone urbanisable. “Ce SOL va permettre de sauver, à vie, le bois de bouleau, par exemple”, se réjouit le mayeur. À condition, évidemment, que le schéma soit approuvé par le ministre compétent.

Évolution des projets d'urbanisation du parc des Grimonprés au fil des mandatures. ©DR

Rappelons que ce bois est toujours à vendre. Propriété de la Province de Liège, celle-ci souhaite s’en débarrasser pour la somme de 800 000 euros. Mais quel promoteur voudrait investir une telle somme et risquer que, dans quelques mois, il ne puisse plus rien y construire ? “On joue avec le temps et on mise sur la longueur des procédures”, avoue Thierry Ancion.

”En réalité, Fléron n’a plus besoin de logements supplémentaires, on a d’ailleurs même atteint les 1 000 nouveaux logements d’ici 2035 demandés par la Ville de Liège”, insiste le bourgmestre. En effet, d’ici 10 ans, si tous les permis accordés aboutissent, Fléron aura bien respecté le contrat, avec pas moins de 1 108 logements au total, sans compter une soixantaine de maisons unifamiliales. Un sujet complexe mais important pour le bourgmestre, qui plaisante même sur son engagement : “Zut, on n’atteindra pas les 20 000 habitants, je n’aurai pas d’augmentation de salaire”.

Deux projets en cours

Dans cette guerre urbanistique, certains soldats n’abandonnent pas. C’est notamment le cas rue Laurent Gilys, où un promoteur souhaite construire un nouveau quartier de 58 maisons. “Trois fois le promoteur nous a demandé notre avis, trois fois nous avons refusé d’accepter son projet”, s’indigne Thierry Ancion. “Pourtant, ils ont quand même décidé de déposer une demande de permis”, s’étonne-t-il. “Ils peuvent toujours tenter, mais je ne pense pas qu’ils seront étonnés de l’avis défavorable du collège”, conclut-il.

Plan 3D du projet de quartier. ©DR

Ensuite, il y a un projet de construction d’un immeuble de 39 appartements dans le centre de Fléron. Pas de souci au premier abord, sauf que, entre autres aspects, les parkings sont en plein air, ce que les autorités communales ne souhaitent pas soutenir. “Il y a déjà de nombreuses réclamations des citoyens pour les deux permis, avoue le bourgmestre, et ce n’est pas pour me déplaire”.

Plan 3D du projet d'immeuble. ©DR

Les enquêtes publiques des deux projets respectifs sont en cours jusqu’au 16 août pour l’immeuble, et jusqu’au 14 septembre pour le nouveau quartier.