"Le samedi 15 juillet 2023 vers 14 heures, Marc Lavis, un homme âgé de 54 ans, a quitté son domicile situé rue des Écoles à Fléron. Depuis, il ne s’est plus manifesté. Marc mesure 1 m 70 et est de corpulence normale. Il a une calvitie, les cheveux poivre et sel et porte une barbe. Il souffre d’un déficit mental et s’exprime avec difficulté.

Au moment de sa disparition, il portait un bermuda à carreaux blanc/bleu, un t-shirt blanc et une casquette gris bleu.

Avez-vous plus d’informations à propos de cette affaire ?

Laissez-nous vos témoignages via ce formulaire ou via le numéro gratuit 0800/30 300.

Pour les témoignages depuis l’étranger, veuillez composer le 0032 2 554 44 88."