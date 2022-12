Le conseil communal fléronnais a voté mardi le budget 2023, vote sur lequel l’opposition s’est abstenue. Mais au vu du contexte de crise à répétitions, celui-ci a une saveur toute particulière pour le collège puisqu’il s’est fait "sans augmentation des taxes additionnelles (y compris au précompte immobilier) et malgré le report continuel de charges du fédéral vers les communes (+ 481.399, 01 euros pour la zone de police par rapport à 2022)", relève Romain Sgarito, échevin des finances.

Pour arriver à un résultat positif de près de 280.000 euros, Fléron aura pu compter sur un soutien considérable de la Région Wallonne à travers le fonds des communes et divers subsides, la réforme du financement des services d’incendie où la Province prend le relais des communes dans le financement de son intercommunale (- 96.694 euros par rapport à 2022).

Fléron aura pu compter aussi, à titre exceptionnel (seulement pour 2023), comme toutes les villes et communes, sur une perception de 14 mois de recettes en 2023 au lieu de 12, liées aux taxes additionnelles à l’impôt des personnes physique (IPP). Pour Fléron, cette opération a pour conséquence une augmentation considérable des recettes à l’IPP par rapport au montant initialement annoncé (+ 1.002.324,57 euros).

De ce montant, le conseil communal en a toutefois décidé d’en provisionner 450.000,00 euros, par prudence, le solde étant utilisé pour pourvoir à l’autofinancement du programme extraordinaire et donc de limiter le recours à l’emprunt.

Selon Romain Sgarito, 2023 se présente donc comme "une année de répit, permettant ainsi au collège de poursuivre sa politique d’investissement en cours", à savoir : mener à bien et terminer les travaux engagés durant les années précédentes, privilégier les investissements économes en énergie et subventionnables, poursuivre les politiques menées précédemment (master-plan, voiries, schéma de développement commercial, mobilité, bâtiments scolaires, …), rénover et aménager les bâtiments administratifs et scolaires.

Pas de piscine au budget

Le groupe PS s'est abstenu lors du vote de ce budget, car "la majorité Intérêts Communaux met en place des mécanismes dignes d'un illusionniste pour présenter un budget défendant sa cause", affirme Rebecca Mullens, cheffe de groupe, "notamment par rapport à l'augmentation des principales recettes, dont celle du Fond des communes. Si des charges augmentent, la majorité IC se garde bien de dire que les recettes, elles aussi, augmentent fortement. En effet, le subside de personnel liés au point APE augmente de 13%, tout comme le subside octroyé par le fond des communes, ou encore les recettes liées à l'Impôt des Personnes Physiques..." En outre, "les dépenses aussi diminuent, par exemple dans la charge pour la zone de secours dont une grande partie de la rétribution a été prise en charge par la Province de Liège".

En ce qui concerne les investissements 2023 estimés à près de 11 millions, "l'illusion est encore plus forte car on y retrouve en financement, 1,2 million prélevé sur une pseudo vente de bâtiments communaux, dont pas la moindre ligne d'un acte n'a été rédigée", ajoute la cheffe de groupe. Par ailleurs, "rien n'est prévu dans ce budget pour les travaux de remise en état et de réouverture de la piscine. Bien au contraire ! le collège a adopté officiellement le nouveau plan de gestion communal demandé par le C.R.A.C. en y intégrant, pour les prochaines années, les impacts d'une piscine fermée. L’illusion est donc bien totale".