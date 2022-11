Automobilistes fléronnais, levez le pied !

A la demande des autorités communales, la Police de la zone locale effectuera de nombreux contrôles routiers sur l'ensemble du territoire fléronnais entre les 7 novembre et 12 décembre prochains. Un marathon de la vitesse destiné à "répondre à l'inquiétude croissante des riverains face à la vitesse des véhicules et à l'inconscience de certains" selon le bourgmestre Thierry Ancion, qui ajoute être très régulièrement interpellé par ses citoyens à ce propos et vouloir donner suite aux demandes légitimes de ses citoyens.