Porté par les groupes locaux du CIEP et de la CSC Liège-Verviers-Ostbelgien et leurs partenaires "Les Potes aux Champs", "Fléron en Transition"et "La Coccinelle", ce rendez-vous, soutenu par la commune de Fléron et la Loterie nationale, se propose d’ouvrir la réflexion, de manière joyeuse, sur le contenu de nos assiettes et de mettre un coup de projecteur sur la production locale, accessible et de qualité.

Ouvert à toutes et à tous, le festival prendra ses quartiers à divers endroits de la commune de Fléron, ces vendredis 16 et samedi 17 septembre.

Parmi les nombreuses animations, citons des ateliers pratiques pour apprendre à faire des conserves de légumes ou à réaliser son pain soi-même ou encore un ciné-débat autour du film "Tandem local", une balade nature sur l’alimentation, la visite de la coopérative meunière Histoire d’un grain, un marché festif des Potes aux Champs, la visite de cette micro-ferme en agroécologie et du verger voisin… sans oublier des animations et grimages pour enfants, des jeux et un bar convivial, une ambiance musicale et de la petite restauration – pour tous les goûts et tous les gourmands, petits et grands.