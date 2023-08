Mort du bijoutier liégeois Jean-François Langohr à Flémalle: la police lance un avis de recherche

L'enquête a rapidement révélé la thèse du suicide. La semaine passée, la thèse ne faisait plus aucun doute. Mais les circonstances étaient floues. Les enquêteurs ont découvert 100.000 euros en faux billets chez le bijoutier liégeois. L’homme se serait suicidé après avoir été victime d’une arnaque.

Ce mercredi 2 août, la police a diffusé un avis de recherche pour retrouver la personne qui a arnaqué le bijoutier de 61 ans.

Dans son communiqué, la police indique ceci: "Le samedi 15 juillet 2023 entre 18h40 et 19h00, un individu a commis un vol avec violences dans une bijouterie située boulevard d’Avroy à Liège. L’auteur a pris la fuite à bord d’une Peugeot 207 gris-bleu immatriculée en France – CR-695-JV. L’individu est de corpulence normale, a les cheveux foncés et une barbe. Au moment des faits, il portait un polo blanc avec des petits motifs foncés, un bermuda rose pastel et des lunettes de soleil".

Si vous avez des renseignements concernant ce vol, vous pouvez contacter la police au numéro gratuit 0800/30.300 ou envoyer un mail à avisderecherche@police.belgium.eu.