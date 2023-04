Un sentier pieds nus avec 17 expériences au Préhistomuseum de Flémalle pendant les congés de printemps

Les congés de printemps débutent ce week-end et le Prehistomuseum de Flémalle inaugure une nouvelle activité: le sentier pieds nus devient un voyage sensoriel riche de 17 expériences. Le visiteur va vivre le réveil de la nature à travers un parcours réaménagé en forêt pour offrir un moment hors du temps aux (tout) petits et aux grands ! L’objectif est de traverser la forêt à pieds nus tout en expérimentant la pleine conscience et la relaxation au travers de 17 petits ateliers. On pourra observer les empreintes d’animaux, marcher dans d’authentiques traces d’hommes préhistoriques, écouter les contes intemporels sur la nature, traverser les obstacles en famille, sculpter l’esprit de la forêt en argile… Quant aux ateliers animés par les archéologues, ils sont en lien avec l’exposition temporaire "La Terre en héritage": fabriquer une hache préhistorique, allumer un feu, exploiter les ressources naturelles pour se transformer en œuvre d’art… Sans oublier la découverte de la grotte, les parcours de chasse et la visite de la ferme.