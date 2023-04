La première image de Sofian Kiyine depuis son terrible crash à Flémalle

Ce jeudi, cela fait pile deux semaines que le footballeur Sofian Kiyine (OH Louvain) s’est envolé sur un rond-point de Flémalle au volant de sa voiture avant d’atterrir dans le hall omnisports quelques centaines de mètres plus loin. Seul blessé de l’accident, presque par miracle, Kiyine est sorti de l’hôpital et se soigne chez lui, dans la région liégeoise.