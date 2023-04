Des habitants de Jemeppe et de Flémalle se plaignent depuis maintenant plusieurs jours d’une forte odeur de gaz en provenance des égouts. Informée, la Ville de Seraing est intervenue afin de déterminer l’origine de ces émanations et ses conséquences éventuelles.

”Celles-ci sont dues à un produit déversé par erreur dans les égouts par une société située à Flémalle. Ledit produit contient une substance qui permet au gaz d’être odorant (le gaz étant à la base incolore et inodore) ; à chaque fois qu’il est en contact avec de l’eau, l’odeur devient plus forte et se diffuse dans les canalisations”, explique la Ville.

En dépit des désagréments qu’elle peut occasionner, “cette substance n’est pas un danger pour la population”. Après des tests opérés par les pompiers, “ceux-ci ont déterminé que la quantité déversée dans les égouts n’est en rien toxique pour les habitants de Jemeppe et Flémalle”.

Au vu de la situation, la Ville de Seraing invite les citoyens concernés à aérer régulièrement leur habitation. En parallèle, les autorités sérésiennes sont également en contact avec la commune de Flémalle – commune sur laquelle est située la société privée à l’origine de l’odeur – pour qu’elle trouve rapidement une solution.