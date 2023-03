Spectaculaire accident à Flémalle: le chauffeur est le joueur de foot Sofian Kiyine, le vol plané à travers le hall omnisport filmé (vidéo)

On a sans doute évité le pire jeudi soir à Flémalle. D'autant plus au vu des images d'une caméra de surveillance placée dans cette zone commerciale (vidéo en haut de l'article). On y voit la Mercedes roulant à très vive allure heurter le rond-point au croisement du quai Destrée et de la rue du Passage d'eau, s'envoler à quelque 5 mètres de hauteur et traverser le mur de la salle omnisports juste en face.