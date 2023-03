Accident de Sofian Kiyine au hall omnisports de Flémalle: "Nous avons frôlé une catastrophe à 11 secondes près"

"Nous avons frôlé une catastrophe puisque des jeunes filles venaient de finir un entraînement de basket-ball 11 secondes plus tôt", explique la bourgmestre de Flémalle, Sophie Thémont. "Nous avons évité un drame", souligne-t-elle, saluant l'intervention des services de police et de secours et soulignant qu'une cellule d'aide psychologique allait être mise en place pour les personnes qui étaient présentes au moment des faits.

+ Interview vidéo à suivre

Les experts du parquet se sont rendus sur place en soirée et le véhicule a été évacué à ce moment-là. Sophie Thémont précise qu'un bureau d'ingénieurs en stabilité du bâtiment va être désigné dès ce vendredi afin d'examiner l'ampleur des dégâts et mieux définir l'a durée de l'indisponibilité de la salle. Les autorités communales vont se réunir pour trouver des solutions pour les clubs sportifs qui utilisent habituellement cette salle.

Accident du footballeur Sofian Kiyine au hall omnisports Louis Melin à Flémalle: les dégâts encore visibles ce vendredi 31 mars au matin. ©EdA