Resa va poser des câbles à moyenne tension sur un parcours de 4,7 km qui débute place de la Centrale dans le quartier de Profondval. Le chantier aura lieu en douze phases successives pour rejoindre la zone dite “Fontaine”, située à l’ouest de l’aéroport de Liège, à Grâce-Hollogne.

Il s’agit de la pose d’une alimentation électrique pour les zones économiques en lien avec l’extension de l’aéroport de Bierset en zone Ouest, principalement de l’autre côté de l’autoroute, notamment le gigantesque projet “Weerts” à l’étude sur la zone “Fontaine”, ainsi que l’extension du zoning des Cahottes. Des zones économiques gérées par la Spi et la Sowaer, partenaires du chantier.

”Les câbles vont démarrer du centre Resa à Souxhon pour traverser tout Mons-lez-Liège, de part en part, vers la nationale et rejoindre le zoning des Cahottes 2”, précise l’échevin de la Mobilité et des Travaux Jérôme Dister.

Première phase

La première phase (35 jours ouvrables) concerne le tronçon de la rue des Priesses entre la place de la Centrale et le rond-point à hauteur de la rue du Huit-Mai à Mons-lez-Liège.

Durant cette phase, ce tronçon sera inaccessible aux automobilistes, sauf riverains.

La signalisation a été posée ce lundi tandis que le chantier démarrera de façon effective ce mardi par l’ouverture de voiries.

”Un itinéraire de déviations a été mis en place en collaboration avec Resa, la société Colas et le Tec, et des toutes-boîtes seront envoyés au fur et à mesure aux riverains”, signale l’échevin, qui indique que les trois premières phases devraient être finalisées pour août.

Au-delà des éléments techniques qui sont communiqués à la population par Resa, la commune veillera à informer ses citoyens “en temps réel de l’évolution de la situation et à mettre en place les dispositifs utiles afin de réduire autant que possible les inconvénients liés au chantier”, dont la fin est prévue pour janvier 2025.