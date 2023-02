Pour rappel, Resa a entrepris, en août dernier, un chantier de renouvellement des canalisations de gaz. Un chantier qui dure et cause de nombreux désagréments en matière de mobilité, avec un impact non négligeable sur les commerces. Pour l’heure la circulation est rétablie au niveau du rond-point, dans un sens seulement, en venant de la Grand’Route, vers la rue du Passage d’Eau.

Bonne nouvelle, dès 9 heures ce lundi 6 février, le trafic sera rétabli temporairement dans tous les sens de circulation, excepté la rue des hospitaliers qui restera en sens unique. Les bus pourront ainsi de nouveau desservir l’ensemble des arrêts situés sur la Grand’Route.

”L’entrepreneur est maintenant occupé à planifier la finalisation des travaux, poursuit la bourgmestre. L’ensemble du revêtement du rond-point devant être remplacé en une seule fois, il sera nécessaire de fermer celui-ci à la sortie de l’hiver, durant une petite semaine et ce, dès que les fournisseurs de tarmac auront repris leur pleine activité. Une communication suivra dès que la date de fermeture sera arrêtée en accord avec la Police locale”.