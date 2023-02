Flémalle: projet de six immeubles pour la création de 58 logements sur l’ancien site industriel Manthydro

Le conseil communal a adopté lundi soir le tracé d’une nouvelle voirie dans le cadre d’une demande de permis d’urbanisme pour la construction d’un ensemble de six immeubles représentant 55 appartements et trois habitations unifamiliales en lieu et place de bâtiments industriels existants, sis Grand’Route 562 à Flémalle. Il est également prévu la création de 52 places de parkings extérieurs et 37 places de parking souterrain.