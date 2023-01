Flémalle : le harceleur pourrait être condamné à 7 ans de prison

Ce dernier a appelé en moyenne son ex 29 fois par jour. Il a envoyé des messages menaçants, agressifs et insultants par tous les canaux possibles. Il a frappé la dame à plusieurs reprises. Notamment lors d’une scène où il lui a porté des coups de poing et un coup de tête sous les yeux de vigiles. Il a foncé en voiture sur le nouveau compagnon de celle-ci. L’homme ne doit sa vie sauve qu’à son bon réflexe de se jeter sur le côté. Mohamed rôdait en permanence autour du domicile de la dame, mais aussi de sa famille. Il a d’ailleurs été plusieurs fois arrêté dans les environs immédiats de la maison.

Lors d’une scène, il se cachait dans un talus. À proximité, les policiers ont retrouvé des lunettes de vision nocturne. C’est un chien de la police qui a permis de retrouver la trace du suspect qui se terrait… Il a suivi les membres de la famille en voiture. Il s’est introduit à plusieurs reprises dans le domicile de la dame et il a brisé des objets. Lors d’une scène digne des pires films d’horreur, il s’est introduit dans la maison par la cave en pleine nuit. Il était armé d’un couteau. Il a coupé les câbles d’Internet et de la télédistribution. La famille a découvert que la plaque placée pour empêcher toute intrusion dans la cave avait été enlevée. Elle ne savait pas encore si une personne se trouvait à l’intérieur. Alors qu’une des jeunes filles appelait la police, elle a découvert Mohamed qui se tenait derrière elle armé d’un couteau ! Il a commencé à courir après la jeune fille et sa mère jusque dans la rue. Il a essayé de la poignarder.

Certaines des scènes ont été filmées. Ce qui n’a pas empêché Mohamed de nier la plupart des faits mis à sa charge. “Je suis un homme normal”, a estimé Mohamed. “Elle cherche à savoir où je suis pour me mettre en infraction. Elle m’a ruiné, j’ai tout perdu. Je sors d’un cancer que j’ai déclenché chez elle. Je ne l’ai pas harcelée. Je veux juste récupérer ce qui m’appartient.” Me Gilles Detournay, avocat des parties civiles, a expliqué que sa cliente se sentait comme une bête traquée. Un expert psychiatre a estimé que Mohamed présentait une personnalité avec une organisation antisociale confinant à la psychopathie. Me Alexandre de Fabribeckers qui assure la défense du prévenu a plaidé l’acquittement pour les tentatives de meurtre. Il a plaidé une peine n’excédant pas 5 ans de prison de manière à pouvoir accorder un sursis probatoire à son client.