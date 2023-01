”C’est un terrain proche de la maison où j’habitais enfant et où on avait l’habitude de se promener”, nous explique la comédienne Manon Lepomme, originaire du lieu et à l’initiative du projet. “On s’est rendu compte qu’il était à vendre. Situé en zone constructible, il séduit déjà des promoteurs qui veulent s’en emparer pour y construire du logement”. Si l’intention est évidemment légitime, “dans un quartier très urbanisé comme celui-ci, il est aussi important de conserver des espaces verts”, insiste l’humoriste qui rappelle les inondations de 2021 et l’urgence climatique. D’autant que le terrain possède des zones boisées et des clairières, favorisant la présence d’une faune et une flore diversifiées.

L'ASBL “Le Bois d’à côté” veut racheter un terrain vert à Flémalle-Grande ©D.R.

Un crowdfunding

Le projet ? Acheter le terrain au nom de l’ASBL fraîchement créée “Le Bois d’à côté” “pour le préserver”. Pour ce faire, 300 000 euros sont requis. Outre l’achat du terrain, “on souhaite aussi y développer des activités en lien avec l’environnement comme l’apiculture, un écopâturage, une mare didactique, un potager collectif et une yourte écologique”, explicite la comédienne. “Le but est d’en faire un lieu de vie, de nature et de lien social”. Pour financier l’achat du terrain et les différents projets, à l’instar d’autres projets comme celui de “Ma Ferme” à Enghien, le collectif de riverains prévoit de lancer un crowdfunding via la plate-forme liégeoise crowdin.be. “Il sera possible de participer dès 20 euros minimum”, en échange d’une contrepartie.

Le collectif a déjà rencontré le propriétaire du terrain, un privé, “qui a donné une clause d’exclusivité sur la vente”. “Nous avons jusqu’au 1er mai pour récolter l’argent nécessaire et rassembler le plus de monde possible autour du projet”.

La récolte de fonds démarrera le 28 janvier prochain, date à laquelle le collectif invite tout un chacun dès 11 heures à visiter le site, rencontrer les porteurs du projet et obtenir toutes les informations sur celui-ci (entrée via la rue Harkay entre le numéro 99 et le numéro 101).