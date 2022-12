Sophie Thémont, nouvelle bourgmestre à Flémalle

Ensuite envers les fonctionnaires communaux. “Ce sont eux que j’ai le plus de mal à quitter”, a-t-elle confié, visiblement émue. “Merci pour le travail au quotidien mais aussi pour la gentillesse et l’amitié que vous m’avez témoignés au cours de toutes ces années. Je suis et je resterai très fière, grâce à vous, de ce service public local de qualité”.

Mais aussi à “celles et ceux qui se reconnaîtront au sein de mon parti et qui m’ont toujours soutenue contre vents et marées”. À l’inverse, on ne doute pas qu’ils se reconnaîtront également…

Enfin, c’est aux citoyennes et citoyens flémallois qu’Isabelle Simonis a adressé ses derniers remerciements. “Sans eux, depuis 2003, rien n’aurait été possible, merci donc pour votre soutien et votre confiance”, a-t-elle ajouté avant de conclure sur une citation d’Anatole France.

Finances communales stabilisées

Sa successeuse, Sophie Thémont, a d’emblée enchaîné en saluant le travail qu’elle a accompli durant les 16 années qui se sont écoulées, “apportant à la gestion communale la rigueur nécessaire pour stabiliser les finances alors au plus bas”. Il est un fait, en effet, qu’Isabelle Simonis a dû faire face à des finances dans le rouge dès son arrivée comme bourgmestre en 2006 et qu’elle a su y faire face en permettant à la commune de se refaire une santé financière !

Sophie Thémont soulignera également son “sens de l’éthique, son orientation citoyenne” ainsi que les qualités également reconnues du côté des groupes d’opposition, à savoir “sa transparence et son consensualisme”. Un avis qu’a partagé Dominique Perrin, chef de groupe Ecolo, qui a confié avoir connu de sa part “beaucoup d’écoute et surtout beaucoup de respect”.

Une fois la démission d’Isabelle Simonis actée, c’est quasi sur la pointe des pieds, sans faire de vague comme dirait l’autre, laissant ainsi tout juste le temps à Laurent Léonard de lui offrir un bouquet de fleurs, que la bourgmestre sortante s’est levée de son siège pour laisser place à Sophie Thémont qui, pour mémoire, a été bourgmestre faisant fonction, sous la précédente législature, quand Isabelle Simonis est devenue ministre à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Sophie Thémont n’arrive donc pas en terrain inconnu… Ce qui lui a très certainement permis de répondre avec une certaine aisance à la question de Dominique Perrin concernant ses intentions vis-à-vis de son mandat de députée fédérale… La loi l’y autorisant, Sophie Thémont a indiqué que les deux fonctions ne sont dès lors pas incompatibles et qu’elle compte bien les assurer jusqu’à la fin de cette législature, soulignant au passage, comme le prévoient les dispositions de son parti, qu’elle ne percevra pas d’émoluments en tant que bourgmestre…