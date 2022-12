”Cette action vise à faciliter l’intervention de services d’urgence ou de médecins de garde auprès des personnes âgées et/ou isolées”, indique Marie-Hélène Joiret, présidente du CPAS, par ailleurs en charge des matières liées à la santé et à la personne handicapée.

Cette “boîte à tartines” ressemble à cette boîte que l’on glisse dans le sac des enfants pour aller à l’école… mais, ici, il ne s’agit pas d’y mettre des tartines… Facilement identifiable grâce à son logo “Senior Focus”, elle se range dans le frigo et permet ainsi aux médecins, ambulanciers, policiers… intervenant auprès de la personne pour une situation d’urgence de disposer rapidement des informations essentielles à connaître (listes de médicaments, antécédents médicaux, contact d’urgence…). S’y trouvent également les intentions de la personne en cas de décès… Des informations qui sont reprises sur un questionnaire préalablement complété, avec la personne, par le médecin traitant.

Et afin de signaler la présence de la boîte aux secours, un autocollant affichant le même logo “Senior Focus” est à apposer sur la face intérieure de la porte d’entrée de l’habitation ou sur le frigo.

Demandez votre boîte!

”Dans un premier temps, les personnes isolées de plus de 80 ans ont été contactées, soit près de 600 personnes. Jusqu’ici, une bonne soixantaine de personnes ont souhaité en bénéficier”, poursuit Marie-Hélène Joiret. “Cette tranche de la population a été ciblée par les médecins mais ce n’est pas restrictif sachant qu’une personne de plus de 80 ans peut très bien considérer qu’elle n’en a pas besoin tandis qu’une personne plus jeune, isolée et ayant des soucis de santé, pourrait juger cela utile pour elle”.

Une petite boîte qui entend clairement sauver des vies ! Gladys Vigneron, une Flémalloise de près de 81 ans, veuve depuis 3 ans, est convaincue de son utilité. À peine avait-elle reçu la boîte qu’elle s’est retrouvée à faire appel aux secours… “Je fais de l’asthme et quand je suis angoissée, je peux avoir du mal à respirer. Là, c’était si fort que j’ai cru que j’allais mourir”, confie-t-elle. “En voyant l’ambulance, ma voisine est venue voir et elle a dit aux ambulanciers que je possède une boîte. Ils ne connaissaient pas, sans doute parce que c’était encore nouveau… Je trouve que c’est rassurant et je n’arrête pas d’en parler autour de moi”, ajoute-t-elle.

Plus d’informations auprès de l’échevinat de la santé au 0495/75 13 23 (Mario Mascia).