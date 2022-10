La plus grande chaudière de récupération de chaleur au monde

La future centrale à cycle combiné gaz-vapeur de Flémalle, qui sera mise en service mi-2025 et remplacera la centrale électrique, bénéficiera de la plus grande et de l’une des plus performantes chaudières de récupération de chaleur au monde, annonce jeudi son opérateur Engie. Celui-ci a confié à John Cockerill la conception et la fourniture de la chaudière.