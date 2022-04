Le futur hôtel de police de Flémalle sur les rails...

La zone de police de Flémalle, dont les services sont actuellement répartis sur deux sites (Trixhes et centre de Flémalle), ira donc s'établir à Ivoz. Il s'agira d'y construire un nouveau commissariat de manière à rassembler les services en un même lieu. Une option d'autant plus privilégiée qu'il est apparu que l’achat et la rénovation de l'ancien bâtiment des finances s’avéraient plus coûteux qu’une nouvelle construction...

"Au-delà de la position centrale et de l’accès aisé, le site dispose d’une large superficie et donc de possibilités de parking en suffisance et cela donnera une nouvelle image à l’entrée d’Ivoz-Ramet", avait souligné la bourgmestre de Flémalle, Isabelle Simonis, en décembre dernier.

Le projet poursuit son cheminement puisque le conseil communal a approuvé le marché en vue de la désignation d’un bureau qui sera chargé d’une mission globale comprenant l’étude, la conception et le contrôle de la construction de cet hôtel de police et ce, conformément aux normes prescrites et dans une démarche de performance énergétique.

"Les bâtiments actuellement occupés par la zone de police ne sont pas conformes aux normes organisationnelles, physiques et électroniques minimales, ni aux exigences en matière de sécurisation et de contrôle de l’accès qui sont imposées par les circulaires ministérielles. Qui plus est, il faut savoir que ces directives qui imposent une mise aux normes pour le 1er janvier 2029, au plus tard, s’appliquent non seulement aux nouvelles constructions mais aussi aux bâtiments de police existants. Or, il se trouve que la vétusté et l'exigüité des bâtiments actuels ne permettent pas une telle mise aux normes", a indiqué la bourgmestre.