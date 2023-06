On le sait en effet, depuis plus de dix ans déjà, l’avenir des Prés de Tilff est sujet à débat dans l’entité d’Esneux. Et si l’issue semblait (enfin) favorable voici quelques semaines pour le projet porté par Step Group (orienté vers l’économie sociale et les loisirs), la réhabilitation de ce site à l’abandon depuis l’été 2010 semble à nouveau être au point mort… Pire, sa renaissance pourrait même être définitivement compromise à en croire les arguments avancés par les autorités communales ce jeudi. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que les inondations de juillet 2021 et le caractère inondable du site (exception faite du bâtiment), participent à “couler” toutes les ambitions.

Deux poids deux mesures

Deux projets étaient donc toujours en lice dans le cadre de l’appel à projets lancés l’an dernier, pour la réhabilitation des Prés de Tilff. D’un côté, le projet de Step Group qui tenait donc la corde, orienté vers l’économie sociale (insertion sociale et formation pour les demandeurs d’emploi) mais réservant aussi une large part aux loisirs (2 piscines, 4 plaines de jeux, un skatepark, un accrobranche, une ferme pédagogique, un camping et un vaste Horeca) ; le second projet, de l’entrepreneur sérésien Jean-Claude Legros, proposait quant à lui 3 bassins extérieurs, une piscine intérieure, différentes plaines de jeux ainsi qu’un centre de fitness, sauna,…

Mais ce jeudi soir, c’est donc vers un abandon global que les élus étaient appelés à voter. Et sauf surprise, c’est bien l’orientation que ce dossier devrait prendre ; non sans rencontrer les attentes d’une large partie des riverains de Tilff, faut-il l’écrire, qui ont déjà fait connaître leurs craintes quant au développement d’un tel projet sur un espace situé en zone inondable… L’argument est, de fait, imparable. Et à l’approche des élections communales (octobre 2024) personne sans doute n’oserait s’opposer à de tels arguments. Comment d’ailleurs comprendre que les autorités locales “sanctuarisent” en zone d’immersion des zones inondables à Esneux, Méry ou encore Hony mais autorisent un projet sur un terrain inondable… qu’elles viennent d’acquérir à Tilff ?

Sans surprise dès lors, parmi les “considérants” amenant au vote ce jeudi, on retiendra ces mentions faites aux périodes de précipitations plus fréquentes à l’avenir, au fait que le site des Prés est en zone d’aléa d’inondation “élevé”, que les projets sont jugés “inappropriés” par rapport à la configuration du site ou encore que le Gouvernement wallon entend toujours réaliser une étude sur le bassin hydrographique de l’Ourthe…