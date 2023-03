Tilff : le chantier du boulevard urbain débute – l’accès à l’E25 fermé plusieurs mois

Dans le cas présent et comme l’a rappelé ce lundi la Sofico, les travaux consistent en la création d’un nouveau giratoire. Ce chantier s’étend sur 200 mètres au pied de la B602 (entrée et sortie d’autoroute n°41 de l’E25 en provenance de Liège), entre le giratoire existant jusqu’au-delà de l’accès au parking Brunsode. Précision importante apportée par la Sofico : “pour réaliser ce travail, la B602 sera complètement fermée à toute circulation”.

Cette fermeture implique en effet la mise en place de différentes déviations à partir du 13 mars : les entrées et sorties 41 en provenance de Liège ne seront plus accessibles. Une déviation sera mise en place via l’échangeur 42 Tilff-Cortil ; au niveau du quartier de l’avenue Neef et rues adjacentes (rue Vieille Montagne, rue de Sainval, Cité A. Delrée, Parc de Sainval) : l’entrée et la sortie ne pourront plus se faire par la B602. Des déviations seront organisées par des voiries provisoires réalisées à hauteur du parc Saucy.

Zone pacifiée

Pour rappel encore, ces travaux doivent permettre de “pacifier” cette sortie d’autoroute qui “atterrit” littéralement au cœur de Tilff, en réduisant la vitesse du trafic et en améliorant le confort et la sécurité des usagers. L’objectif est donc de créer un nouveau giratoire au niveau de la descente d’autoroute, d’aménager des emplacements de parking de part et d’autre de ce boulevard urbain, de créer une traversée cyclo piétonne pour connecter le centre de Tilff à la périphérie et de réaliser divers aménagements paysagers.

”La société Eloy a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux”, précise-t-on encore à la Sofico. “Ce chantier représente un budget de 3,150 millions d’euros TVAC financé par le SPW MI (1,400 million TVAC) et par la commune d’Esneux (1,750 million TVAC). Il devrait se terminer cet été, sous réserve des conditions météorologiques et des éventuels aléas de chantier”.