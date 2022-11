L’auteure Élodie Christophe sort des box de Noël

L’Esneutoise a imaginé quatre box, toutes différentes, de 35 à 50 €: la " petite " box, la " gourmande ", la " bien-être " et la " livresque ". Dans ces boîtes joliment décorées, on trouvera entre autres des biscuits préparés par Mimi Pâtisserie (Ans), des chocolats concoctés par Ça Pépite (Lierneux), des savons à l’effigie de pâtisseries par les Fondants parfumés d’Océ (Ouffet), des bougies fleuries confectionnées par CandEva (Hermalle-sous-Argenteau), des cartes de vœux féeriques inspirées de l’univers du roman et illustrées par Cotte (Esneux), des marque-pages, un carnet d’écriture, des thés de Noël, une pochette en tissu pour livre… Le parfait équipement pour s’offrir une parenthèse livre plaisir, dans les meilleures conditions. D’autant plus que le roman feelgood d’Élodie Christophe est pile-poil dans le thème des fêtes: l’histoire se déroule à Strasbourg à la veille de Noël. Elle raconte la rencontre entre Éléonore, pâtissière ; et Baptiste, un client effronté qui veut la conquérir, avec en filigrane, en face du tea-room, cette fenêtre au rideau toujours fermé, qui intrigue. Les commandes des box se font en ligne via son site internet ( www.elodiechristophe.be). Elles se clôturent le 11 décembre et seront livrées la semaine du 19 décembre, soit à domicile, soit en point dépôt en fonction du choix de chacun. "Comme il y a des produits périssables, je fonctionne uniquement sur commande", précise-t-elle.